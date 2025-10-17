Aprende a hacer tu propia cerveza artesanal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia anunció la realización de un curso 100% práctico de elaboración de cerveza artesanal, como parte de las actividades del Festival Internacional de la Cerveza 2025, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre.
El curso está dirigido a personas interesadas en aprender el proceso completo de elaboración de cerveza artesanal, desde la selección de ingredientes hasta el embotellado. El costo es de $1,000 pesos y la sede será el propio Colegio de Morelia, ubicado en Avenida Guadalupe Victoria no. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.
🟢 Entrada libre al festival | Curso con costo
Este tipo de actividades fomentan la educación práctica, el emprendimiento y el desarrollo de habilidades productivas, alineadas con la vocación del Colegio de Morelia de brindar oportunidades formativas accesibles para toda la comunidad.
Los interesados pueden acercarse directamente al plantel para mayor información o consultar sus redes sociales.
SHA