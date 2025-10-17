Aprende a hacer tu propia cerveza artesanal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia anunció la realización de un curso 100% práctico de elaboración de cerveza artesanal, como parte de las actividades del Festival Internacional de la Cerveza 2025, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre.

El curso está dirigido a personas interesadas en aprender el proceso completo de elaboración de cerveza artesanal, desde la selección de ingredientes hasta el embotellado. El costo es de $1,000 pesos y la sede será el propio Colegio de Morelia, ubicado en Avenida Guadalupe Victoria no. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

🟢 Entrada libre al festival | Curso con costo

Este tipo de actividades fomentan la educación práctica, el emprendimiento y el desarrollo de habilidades productivas, alineadas con la vocación del Colegio de Morelia de brindar oportunidades formativas accesibles para toda la comunidad.