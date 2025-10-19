Apoyos del Gobierno estatal frenan abandono de tratamientos contra el cáncer: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la política pública y al esfuerzo sostenido del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha logrado una reducción significativa en el abandono de tratamientos contra el cáncer, señaló el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, durante la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

“Conscientes de que la falta de recursos económicos llevaba a muchas mujeres a abandonar sus tratamientos, incrementando lamentablemente la cifra de fallecimientos, el Gobierno de Michoacán implementó el Programa de Apoyo a Mujeres con Cáncer, lo que ha derivado en un incremento notable en la supervivencia de las pacientes michoacanas”, precisó.