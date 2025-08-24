Apoyo entre municipios, crucial para el desarrollo: Alfonso Martínez

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en una reunión informativa y de diálogo con autoridades municipales, líderes sociales y empresariales en Ciudad Hidalgo, con quienes coincidió que apoyarnos entre municipios es la clave para el desarrollo conjunto.

Tras reconocer el trabajo que se ha hecho en Ciudad Hidalgo en materia de apoyo a las tenencias, Alfonso Martínez expresó que en Morelia también se ha hecho una ardua labor por la zona urbana y rural, cuya base de partida fue la construcción de la paz.