Apoyan a adulta mayor desorientada en Morelia; ya está con su familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a un reporte ciudadano, una mujer adulta mayor que se encontraba desorientada en calles de la colonia Aquiles Serdán fue localizada y auxiliada por elementos de la Policía de Morelia.

De acuerdo con la información oficial, los agentes municipales verificaron la situación de inmediato y brindaron asistencia a la mujer, quien fue trasladada al área correspondiente y posteriormente entregada de forma segura a sus familiares.

“Con la participación de la ciudadanía y la respuesta inmediata de nuestra corporación, seguimos demostrando que cuidarnos entre todas y todos hace la diferencia”, compartió la dependencia en redes sociales.