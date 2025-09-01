Aportaciones del desfogue de la presa de Cointzio en el Río Grande se registran sin riesgos: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del desfogue de cinco metros cúbicos por segundo de la presa de Cointzio, el desalojo de agua del Río Grande se registra de manera óptima, lo que permite que al momento no exista riesgo para la ciudad, señaló Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Debido al monitoreo constante que realiza el OOAPAS en los afluentes de la ciudad, esta mañana el director compartió los niveles de los ríos y drenes. Y explicó que, a raíz de las lluvias registradas el domingo, se presentaron aportaciones adicionales.

“El nivel del Río Grande se encuentra en un 60% de su capacidad, esto debido a la aportación que nos dio el día de ayer la lluvia, así como el dren de Los Itzicuaros, Arroyo de Tierras y el dren Barajas. El Río Chiquito se encuentra en un 35% de su nivel”, destacó.