Aplican protocolo de crisis por mujer vulnerable en distribuidor vial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Subdirección Morelia coordinó una intervención de emergencia tras recibir un reporte a través del número 9-1-1 este domingo, en las inmediaciones del distribuidor vial en la salida a Charo.

La movilización conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal permitió aplicar protocolos de manejo de crisis en el lugar, lo que derivó en la atención y resguardo de una mujer en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el reporte, la respuesta oportuna de las autoridades y la activación de los protocolos establecidos contribuyeron a resolver la situación sin incidentes mayores.

C5 Michoacán reiteró que la atención a la salud mental es una de sus prioridades, y que se mantienen en coordinación con diversas corporaciones de seguridad para ofrecer acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de riesgo. La línea 9-1-1 permanece disponible para brindar asistencia inmediata.

