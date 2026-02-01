Aplican protocolo de crisis por mujer vulnerable en distribuidor vial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Subdirección Morelia coordinó una intervención de emergencia tras recibir un reporte a través del número 9-1-1 este domingo, en las inmediaciones del distribuidor vial en la salida a Charo.

La movilización conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal permitió aplicar protocolos de manejo de crisis en el lugar, lo que derivó en la atención y resguardo de una mujer en situación de vulnerabilidad.