Aparatoso choque múltiple en calzada La Huerta deja varios lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del puente ubicado cerca de la desviación a la tenencia Morelos, justo en las inmediaciones del fraccionamiento Ampliación Hacienda del Valle.

De acuerdo con reportes preliminares, tres vehículos estuvieron involucrados en el percance, uno de los cuales cayó del puente hacia el carril lateral, quedando completamente destrozado.

Al menos tres personas resultaron lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán y por paramédicos del CRUM, quienes las canalizaron a un hospital para su valoración.

Entre los vehículos implicados se encuentra una camioneta Nissan X-Trail color gris, además de otro automóvil que habría impactado desde los carriles contrarios, presuntamente tras brincar el camellón central, lo que derivó en el siniestro.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes se encargaron del peritaje correspondiente y de mantener el orden en la zona.

El incidente provocó carga vehicular intensa en la salida a Pátzcuaro, ya que uno de los carriles quedó bloqueado. Los vehículos fueron desviados hacia la lateral mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro.

Hasta el momento, la causa del accidente permanece bajo investigación, y no se ha confirmado la gravedad de las lesiones de las personas afectadas.

