Aparatoso accidente en la avenida Morelos Norte de Morelia; se impactan auto y tractocamión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil compacto y un tractocamión protagonizaron un aparatoso choque sobre la avenida Morelos Norte, en la ciudad de Morelia. El hecho solo dejó daños materiales, informaron fuentes policiales.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Antiguo Recinto Ferial y el Pabellón Don Vasco, lo que generó llamadas de auxilio al número de emergencias.

En el lugar se observó que uno de los vehículos involucrados era un Chevrolet Chevy, color negro; el otro, un tractocamión marca Freightliner, color blanco.

De acuerdo con reportes preliminares, el automóvil compacto se habría atravesado en el camino del tractocamión, lo que provocó el impacto.