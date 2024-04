Anunciará edil de Morelia si dejará el cargo para contender, en esta semana

En este sentido dijo que lo está “valorando porque hay muchas obras en proceso, hay muchas cosas en la ciudad que no quiero que se detengan; (…) porque mi prioridad es que Morelia siga caminando como hasta ahora”.

Asimismo, expresó que en el “mismo momento en donde informe cómo voy a hacer mi proceso, cómo me voy a presentar ante los ciudadanos nuevamente, ahí informaremos algunos temas de básicos de nuestra agenda y de nuestra de nuestra campaña”.

Por otra parte, el munícipe no descartó la posibilidad de preferir que se le cargue a sus gastos de campaña el contratar “seguridad que con la que me sienta tranquilo” y no aceptar apoyo de la Guardia Civil.