Anuncian Morelia en Boca; festejarán sus 15 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Morelia en Boca estará de manteles largos al festejar su edición 15, la cual se realizará este año del 3 al 5 de octubre en el Centro Cultural Clavijero, en la ciudad de Morelia.

En conferencia de prensa prensa, el director de Morelia en Boca, Fernando Pérez Vera, compartió que en esta edición 15 se tienen más de 50 expositores de gastronomía, productos gourmet, destilados y vinos, por mencionar alguno, así como 14 maestras cocineras tradicionales, eventos culturales y música en vivo.

Recordó que el boleto estándar de acceso tiene un costo de 600 pesos por persona, con lo que se darán catas y demostraciones de cocina, por ejemplo.