Anuncian desvío vehicular nocturno en monumento a Lázaro Cárdenas

La desviación se realizará la noche de este sábado 20 de diciembre
La circulación se normalizará el domingo a las 13:00 horas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que, por obras del teleférico de Morelia, la circulación vehicular en el monumento a Lázaro Cárdenas se ajustará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, y será normalizada el domingo 21 de diciembre a las 13:00 horas.

La funcionaria estatal precisó que los automotores que viajen sobre la avenida Madero Poniente, de la Catedral de Morelia al obelisco, deberán desviar su circulación en la calle Mintzita y continuar por Rita Pérez de Moreno para reincorporarse a Madero por Josefa Ortiz de Domínguez.

Si la circulación es opuesta, es decir, del obelisco a la Catedral, la desviación será en la calle Jesús Solórzano Dávalos y se prolongará hasta Juan Manuel Pantoja.

Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad
“La desviación vehicular se realizará principalmente por la noche para no entorpecer el tránsito en horas pico, y el domingo, a partir de las 13:00 horas, la circulación se normalizará. Las afectaciones serán mínimas, por lo que apelamos a la comprensión y la paciencia de la ciudadanía capitalina”
Este ajuste vial se debe a que durante el fin de semana se llevará a cabo la instalación de la torre 19 del Teleférico de Morelia, en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas.

