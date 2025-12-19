Anuncian desvío vehicular nocturno en monumento a Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que, por obras del teleférico de Morelia, la circulación vehicular en el monumento a Lázaro Cárdenas se ajustará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, y será normalizada el domingo 21 de diciembre a las 13:00 horas.

La funcionaria estatal precisó que los automotores que viajen sobre la avenida Madero Poniente, de la Catedral de Morelia al obelisco, deberán desviar su circulación en la calle Mintzita y continuar por Rita Pérez de Moreno para reincorporarse a Madero por Josefa Ortiz de Domínguez.

Si la circulación es opuesta, es decir, del obelisco a la Catedral, la desviación será en la calle Jesús Solórzano Dávalos y se prolongará hasta Juan Manuel Pantoja.