Anuncian ascensos y aumento salarial para elementos de la Policía Morelia

El alcalde Alfonso Martínez informó que el incremento será del 5% y aplicará a todo el estado de fuerza
AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los oficiales de la Policía Morelia contarán con un incremento salarial del 5%, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de la Policía Morelia, el edil resaltó la importancia de brindar mejores condiciones laborales para las y los elementos. Por ello, anunció este incremento salarial, además de que los 79 oficiales con ocho años de antigüedad en la corporación tendrán un ascenso de policías rasos a policías terceros.

“Se considera muy importante reflejar un incremento en la nómina de nuestros policías del 5%, llegando al 36% de incremento desde el inicio de mi administración en 2021, porque lo he dicho: tenemos que cuidar a quienes nos cuidan (…)”
Aunado a esto, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, explicó a medios de comunicación que el 100% del estado de fuerza será acreedor al incremento salarial anunciado por el alcalde durante la tarde de este lunes.

“Hicimos la proyección y son alrededor de 20 millones de pesos lo que contempla este 5% de incremento y la promoción del grado inmediato a policías terceros (…)”
Añadió que actualmente los rangos de sueldo son de aproximadamente 14 mil pesos netos, y que con el incremento el aumento sería de más de 700 pesos brutos mensuales.

Policía Morelia
Aumento salarial

