Anuncian ascensos y aumento salarial para elementos de la Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los oficiales de la Policía Morelia contarán con un incremento salarial del 5%, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de la Policía Morelia, el edil resaltó la importancia de brindar mejores condiciones laborales para las y los elementos. Por ello, anunció este incremento salarial, además de que los 79 oficiales con ocho años de antigüedad en la corporación tendrán un ascenso de policías rasos a policías terceros.