Anuncian ascensos y aumento salarial para elementos de la Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los oficiales de la Policía Morelia contarán con un incremento salarial del 5%, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
Durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de la Policía Morelia, el edil resaltó la importancia de brindar mejores condiciones laborales para las y los elementos. Por ello, anunció este incremento salarial, además de que los 79 oficiales con ocho años de antigüedad en la corporación tendrán un ascenso de policías rasos a policías terceros.
Aunado a esto, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, explicó a medios de comunicación que el 100% del estado de fuerza será acreedor al incremento salarial anunciado por el alcalde durante la tarde de este lunes.
Añadió que actualmente los rangos de sueldo son de aproximadamente 14 mil pesos netos, y que con el incremento el aumento sería de más de 700 pesos brutos mensuales.
RPO