Anuncia Yankel Benítez iniciativa para fortalecer cuerpos de Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, anunció que la administración municipal presentará al Congreso del Estado una iniciativa para que los cuerpos de Protección Civil sean reconocidos en la Constitución Estatal, y cuenten así con mayores herramientas y garantías.

“Esta iniciativa habla de la visión que se tiene en el municipio respecto al valor de la Protección Civil, el reconocimiento constitucional para los cuerpos de rescate y Protección Civil es un tema de justicia para todo lo que hacen ustedes por nuestra Morelia, nuestro estado y país”, expresó el secretario en la ceremonia llevada a cabo este viernes.

Recordó que, desde el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se han dado importantes pasos en materia de Protección Civil, de lo que son ejemplo la consolidación del Atlas de Riesgo del municipio y el gran avance del programa de entrega de mochilas de emergencia.