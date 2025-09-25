Morelia

Anuncia Policía Morelia "Plan de Reforzamiento de Seguridad de Alto Impacto"

Se refuerza la seguridad con operativos estratégicos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Policía Morelia trabaja con determinación para proteger a las y los morelianos, mediante la implementación del "Plan de Reforzamiento de Seguridad de Alto Impacto", diseñado para fortalecer la presencia policial y garantizar una respuesta inmediata ante las necesidades de seguridad.

Este plan se lleva a cabo a través de bloques operativos estratégicos, divididos en polígonos ubicados en las zonas norte, sur, poniente y oriente del municipio, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

La corporación destacó que su prioridad es consolidar a Morelia como el mejor lugar para vivir, mediante acciones firmes y coordinadas que permitan mantener un entorno seguro para todas y todos.

