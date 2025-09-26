Antojitos, juegos, Atlético Morelia y más, en colonia Morelos por natalicio del Siervo de la Nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La colonia Morelos celebrará el natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, con el “Festival Patrio”, un evento cultural, social y deportivo que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre y estará dirigido a toda la familia.
En esta edición, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), el Colegio de Morelia y la Encargatura del Orden de la colonia Morelos invitan a la ciudadanía a sumarse a las actividades conmemorativas en honor al natalicio de José María Morelos y Pavón.
Al respecto, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, destacó que distintas áreas del Ayuntamiento impulsan estas actividades con el objetivo de promover la convivencia sana entre la población en el marco de los festejos patrios.
Por su parte, Jorge Antonio Silva Valencia, encargado del orden de la colonia Morelos, detalló que las actividades iniciarán este sábado, y la cartelera completa podrá consultarse en la página de Facebook de la Encargatura del Orden de la Colonia Morelos.
El encargado señaló que esperan una asistencia superior a las 5 mil personas y aclaró que, habrá venta de antojitos mexicanos, pero acatando las medias del Ayuntamiento de Morelia no se permitirá la venta de alcohol.
Entre la programación, resaltó algunas de las actividades:
• Sábado 27 de septiembre: A las 17:00 horas el Colegio de Morelia instalará una cancha inflable para niñas y niños. También se inaugurará en la escuela 18 de Marzo la exposición fotográfica “Morelos de Ayer”, que muestra imágenes históricas de la colonia. A las 18:00 horas se presentará el Ballet Folclórico Macehualiztli.
• Domingo 28 de septiembre: De 10:00 a 11:30 horas se realizará la firma de autógrafos con leyendas del Atlético Morelia en la escuela 18 de marzo; a las 18:00 horas habrá un karaoke y presentaciones musicales frente al busto de Morelos que se ubica sobre la avenida Arnulfo Ávila.
• Lunes 29 de septiembre: la jornada empezará con un acto cívico a las 9:00 horas y, por la tarde, se tiene programada a las 18:00 horas presentación del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia.
• Martes 30 de septiembre: se realizarán los eventos deportivos de fútbol y básquetbol con más de 60 participantes de la colonia, además de una carrera de 6 kilómetros, que tendrá una ruta en distintas calles de la colonia. Posteriormente se desarrollarán más actividades culturales y a las 21:30 horas se realizará la quema de pirotecnia para dar paso a la presentación musical.
Finalmente, el encargado del orden precisó que durante las actividades se contará con presencia de la Policía Morelia y ambulancias para atender oportunamente cualquier situación que se presente. Por lo que de nueva cuenta, extendió una invitación para que tanto habitantes de la colonia Morelos como de las colonias aledañas se sumen a este Festival Patrio.
