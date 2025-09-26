Antojitos, juegos, Atlético Morelia y más, en colonia Morelos por natalicio del Siervo de la Nación

El encargado señaló que esperan una asistencia superior a las 5 mil personas y aclaró que, habrá venta de antojitos mexicanos, pero acatando las medias del Ayuntamiento de Morelia no se permitirá la venta de alcohol.

Entre la programación, resaltó algunas de las actividades:

• Sábado 27 de septiembre: A las 17:00 horas el Colegio de Morelia instalará una cancha inflable para niñas y niños. También se inaugurará en la escuela 18 de Marzo la exposición fotográfica “Morelos de Ayer”, que muestra imágenes históricas de la colonia. A las 18:00 horas se presentará el Ballet Folclórico Macehualiztli.

• Domingo 28 de septiembre: De 10:00 a 11:30 horas se realizará la firma de autógrafos con leyendas del Atlético Morelia en la escuela 18 de marzo; a las 18:00 horas habrá un karaoke y presentaciones musicales frente al busto de Morelos que se ubica sobre la avenida Arnulfo Ávila.

• Lunes 29 de septiembre: la jornada empezará con un acto cívico a las 9:00 horas y, por la tarde, se tiene programada a las 18:00 horas presentación del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia.

• Martes 30 de septiembre: se realizarán los eventos deportivos de fútbol y básquetbol con más de 60 participantes de la colonia, además de una carrera de 6 kilómetros, que tendrá una ruta en distintas calles de la colonia. Posteriormente se desarrollarán más actividades culturales y a las 21:30 horas se realizará la quema de pirotecnia para dar paso a la presentación musical.