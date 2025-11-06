Anticípate al Buen Fin y adelanta tus regalos en Liverpool Paseo Altozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Liverpool Paseo Altozano, los descuentos característicos del Buen Fin llegan con anticipación gracias a la campaña “Adelanta los Regalos”, que se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre. Durante este periodo, las y los clientes podrán encontrar una gran variedad de artículos seleccionados con hasta 40 % de descuento y hasta 20 meses sin intereses con tarjetas Liverpool.
La tienda departamental ubicada en Altozano informó a MIMORELIA.COM que el objetivo de esta estrategia es ampliar el tiempo para que la ciudadanía disfrute los beneficios del Buen Fin, con promociones vigentes desde este viernes en prácticamente todos los departamentos, así como en su sitio web y aplicación móvil.
Además, se contará con un horario especial del 7 al 9 de noviembre de 11:00 a 22:00 horas, y del 13 al 17 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas, con el fin de facilitar las compras y brindar más tiempo a las y los clientes para aprovechar las promociones.
De acuerdo con la empresa, esta iniciativa —que se impulsa a nivel nacional— también brinda la oportunidad para que las y los clientes adquieran con anticipación los regalos de la temporada decembrina, e incluso que los Reyes Magos se surtan con tiempo en el departamento de juguetería.
En cuanto a las promociones, se detalló que habrá hasta 40 % de descuento para comenzar a pagar en febrero con tarjeta Liverpool, o 30 % de descuento más meses sin intereses, esto en el área de muebles. Esta oferta aplica en comedores, recámaras, colchones de diversas marcas y más, además de incluir opciones en línea blanca y vajillas navideñas seleccionadas.
En los departamentos de dama y caballero también se ofrecerán hasta 40 % de descuento y meses sin intereses, con marcas propias de Liverpool y reconocidas firmas internacionales como Tommy Hilfiger, Nautica, Aerie, Calvin Klein, Hugo Boss, entre otras.
Asimismo, el área de perfumería, cosméticos, óptica y deportes contará con promociones atractivas en distintas marcas. En el rubro de movilidad, se aplicarán descuentos en motocicletas y productos de movilidad eléctrica.
En el departamento de vinos, se ofrecerá hasta 35 % de descuento en la mayoría de las etiquetas, además de la opción de armar canastas navideñas personalizadas al gusto del cliente.
Por su parte, en el área de pantallas habrá rebajas de hasta 55 % en marcas seleccionadas, mientras que para las y los gamers, se contemplan facilidades en la compra de videojuegos y consolas, incluyendo la PlayStation 5.
Liverpool Paseo Altozano recordó que, en caso de que los clientes no puedan acudir a la tienda física, pueden realizar sus compras en línea o desde la aplicación, ya sea para recoger los artículos posteriormente en tienda, recibirlos a domicilio o incluso aprovechar las promociones aunque el producto no esté disponible en el momento.
Además, existe la posibilidad de apartar productos desde este momento, con un anticipo de 100 o 200 pesos, según el departamento, para garantizar su disponibilidad y liquidarlos durante el periodo de descuentos.
Finalmente, Liverpool Paseo Altozano invita a todas y todos los clientes a aprovechar las promociones y descuentos que se adelantan al Buen Fin, los cuales estarán vigentes del 7 al 17 de noviembre, ofreciendo oportunidades únicas para adquirir productos a los mejores precios.
