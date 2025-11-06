Anticípate al Buen Fin y adelanta tus regalos en Liverpool Paseo Altozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Liverpool Paseo Altozano, los descuentos característicos del Buen Fin llegan con anticipación gracias a la campaña “Adelanta los Regalos”, que se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre. Durante este periodo, las y los clientes podrán encontrar una gran variedad de artículos seleccionados con hasta 40 % de descuento y hasta 20 meses sin intereses con tarjetas Liverpool.

La tienda departamental ubicada en Altozano informó a MIMORELIA.COM que el objetivo de esta estrategia es ampliar el tiempo para que la ciudadanía disfrute los beneficios del Buen Fin, con promociones vigentes desde este viernes en prácticamente todos los departamentos, así como en su sitio web y aplicación móvil.

Además, se contará con un horario especial del 7 al 9 de noviembre de 11:00 a 22:00 horas, y del 13 al 17 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas, con el fin de facilitar las compras y brindar más tiempo a las y los clientes para aprovechar las promociones.