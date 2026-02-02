Ante posibles retornos, Dirección del Migrante Municipal impulsará convenios laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Dirección del Migrante Municipal de Morelia proyecta convenios con cámaras empresariales para generar oportunidades laborales para migrantes que posiblemente retornen al municipio, compartió el titular de la dirección, Josué Daniel Aguilar Guillén.

En entrevista para MiMorelia.com, el director explicó que uno de los principales rubros de trabajo de la Dirección es la tramitología, particularmente el apoyo en procesos de regularización de documentos, así como el acompañamiento en la gestión de pasaportes, visas y otros trámites.

No obstante, subrayó la importancia de avanzar en la firma de convenios con cámaras empresariales, con la finalidad de que, en caso de registrarse retornos de migrantes a Morelia, puedan contar con oportunidades para incorporarse a alguna vacante laboral.