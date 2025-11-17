Ante los acontecimientos sociales, se anticipa un cierre de año difícil para el sector hotelero: AHMEMAC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC), Graciela Patiño Peña, señaló que debido a los acontecimientos sociales registrados en las últimas semanas se prevé un cierre de año “difícil” para el sector que representa.

En entrevista para MiMorelia.com, la presidenta explicó que, aunque aún es pronto para ofrecer un pronóstico preciso sobre la ocupación hotelera en los últimos meses del año, tras las manifestaciones registradas, sí han tenido el reporte de algunas cancelaciones en servicios de hospedaje.

“Esperamos un cierre de año difícil, por los acontecimientos que nos impactan en la percepción y en la confianza del visitante y del turista. Todavía no sabemos exactamente cómo se vengan las reservas para el cierre, sobre todo para la última quincena del año y la primera semana de enero, que es cuando recibimos mayormente a los turistas (...)”, indicó.

Ante este panorama, Patiño Peña exhortó a las autoridades a buscar soluciones a las problemáticas actuales, pues el sector turístico enfrenta distintas afectaciones. En este sentido, comentó que en las últimas semanas —cuando aumentaron las manifestaciones tanto en Morelia como en otros municipios— sí se registraron impactos.