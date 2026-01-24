Ante falta de respuesta de aseguradora, Morelia implementa semáforos temporales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos dos semáforos dañados por accidentes viales en la capital michoacana no han sido reparados debido a que la aseguradora de los responsables no han canalizado el recurso correspondiente para estos trabajos, señaló Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).

En entrevista colectiva, la secretaria indicó que, ante esta situación, se han implementado semáforos temporales con el objetivo de reducir riesgos y prevenir nuevos accidentes viales en los puntos afectados.

Detalló que uno de los casos corresponde al semáforo ubicado en el cruce de las avenidas Madero y Cuautla, donde, gracias al trabajo de la Policía Morelia, se logró ubicar al responsable del percance. Aunque el vehículo contaba con seguro, hasta el momento no se ha recibido la reparación del daño por parte de la empresa aseguradora.

“En un accidente vial, los costos por el daño a un semáforo pueden elevarse hasta los 800 mil pesos, como es el caso del ubicado en avenida Camelinas. En este punto se trata de la misma aseguradora, y pese a que han pasado más de ocho meses, aún no tenemos una respuesta”, indicó.

En este tenor, Moreno Manzo subrayó que es fundamental que las empresas aseguradoras asuman su responsabilidad no solo con sus clientes, sino también con la ciudadanía, ya que la falta de reparación de estas instalaciones puede derivar en otros percances viales.

“Al no contar con estas instalaciones en condiciones adecuadas, se pueden generar otros accidentes. Por ello, hacemos el esfuerzo de colocar dispositivos temporales, al menos para reducir riesgos (…)”, recalcó.

