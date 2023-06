Animalistas exigen se atiendan casos de maltrato animal en Morelia

Por su parte, Luisa Estela Quijano, rescatista, señaló que las colonias focos rojos por maltrato animal son: Villas del Pedregal, Misión Del Valle, Eduardo Ruiz, Villas de La Loma, Metrópolis, Hacienda del Sol, La Aldea, Ciudad Jardín y Santiaguito.

“Estamos solas ante el abuso, ante el maltrato. Y no hay culpables porque todos dicen que no es maltrato animal, y como no hay culpables, no hay castigos. Obviamente si fiscalía no apoya, la gente se desanima. Son muchas las colonias en las que los casos son recurrentes”, concluyó.

Asimismo, la regidora Minerva Bautista pidió al fiscal Adrián López Solís poner atención en estos casos, asignar más presupuesto, requerir más personal y no desestimar las denuncias que se le hacen llegar, pues es trabajo de todos los funcionarios parar con la corrupción y la omisión de las autoridades.

RYE