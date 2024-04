Animalistas exigen castigo para el responsable de la muerte de perrito Sony

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La regidora del Ayuntamiento de Morelia, Minerva Bautista Gómez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural del Cabildo llamó a los dueños o los responsables del perrito Sony a hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ofreció su apoyo para recuperar el cuerpo.

Consideró que es necesaria la participación para evitar la impunidad y que no siga habiendo comisión de delitos en contra de los animales, porque si no, se otra forma “la gente sigue viendo que no pasa nada”

Dijo que, "a través del manifiesto animalista y de la caminata contra la crueldad se enfatizó la necesidad de preparase en la parte jurídica “para saber exactamente cuáles son los pasos a seguir”.

Y es que reflexionó que "no basta con rescatar a los animales porque “les quitamos la responsabilidad que están abandonados uno de ellos se muerde insistente la responsabilidad administrativo penal a las personas que son los dueños”.

Y es que señaló que si se pone denuncia en línea, después se tiene que ratificar, pues “por el número de elementos de la Fiscalía se requiere aportar la mayor cantidad de pruebas que se tienen, y en este caso resguardar el cuerpo del perrito y solicitar a la empresa que aporte los datos de la persona que lo atropelló para llevarlo ante las autoridades y lo podamos responsabilizar materialmente del daños con la reparación de los mismos”, al tiempo que dijo que los recursos pueden destinarse a los refugios.

Dijo que, aunque no es un delito grave “y a lo mejor no va a terminar en la cárcel”, sí lo puedan llevar ante las autoridades y se le pueda responsabilizar de la reparación del daño.

Para este tipo de conductas, la ley “habla de tres años de prisión, pero en la fiscalía hay reuniones de advenimiento, y los facilitadores parece ser que están del lado de las personas que maltratan a los animales porque este son como muy complacientes en lugar de estar en esta posición de ver cómo se restablece el daño”.

Añadió que ha habido “muy pocos casos” en los que los que denuncian deciden seguir adelante para que se judicialice la carpeta porque en la mayoría de los casos llegan a un acuerdo reparatorio y “eso es lo que no es lo que queremos; o sea al final de cuentas nada va a recuperar el dolor y la muerte del animalito”.

Para la también animalista, es necesario que sí haya un antecedente importante, que se judicialice la carpeta “y que podamos ver verlo ante un juez asumir la responsabilidad que tiene que quede un antecedente de que es un maltratador”.

Añadió que están insistiendo en que se judicialicen las carpetas para que en la misma resolución judicial “pueda haber la prohibición de que vuelvan a ser dueños de animalito”.

Destacó que “a veces” en el acuerdo reparatorio se establece un compromiso por parte del maltratador de no volver a tener algún animal pero lo ideal es que esté determinado en la ley.

¿Qué dicen las animalistas?

A su vez, Araceli Aldana Zamorano, quien es animalista independiente, y en redes se le encuentra como Araceli AZ), exigió un castigo para el responsable, “porque siempre quedan impunes todas esas acciones, y no es la primera persona que atropella uno”.

Ella consideró que sí debería haber consecuencias para “esta gente”. Mientras pidió que “haya un castigo para el responsable porque lo despidieron, pero con eso no se repara el daño de la muerte, queremos sanciones más severas”.

Añadió que se requiere hacer denuncia y acelerar los procesos en FGE para que los animales no mueran, “pues solo tienen una perito para todo el estado, les hemos ofrecido ayuda, pero ellos son muy cerrados con su personal”.

Por su parte, María de la Luz Ramírez Orozco, conocida en redes sociales como Lucy Ramírez Orozco, dijo que se requieren penas más severas, “porque según el Código Penal cambió, pero la verdad, no aplican las leyes, en el departamento de Control Animal hay muchas carpetas de investigación, pero ninguna ha procedido”.

Dijo que cuando ve una acción como la sucedida en días pasados, “me da impotencia y enojo, es una cosa impresionante, se ve que pudo haberlo esquivado, pero de adrede le echa el carro, se oye cuando el perro está llorando, a gente ni quisiera voltea a verlo, aquí no hay empatía por los animales, somos un estado que en cuestión de animales no tenemos conciencia”.