Andrea Chapela se presenta con gran audiencia en la FILLM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Registrando una gran asistencia y participación en el Ágora Principal, la escritora mexicana Andrea Chapela se presentó con éxito en el penúltimo día de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

La fiesta literaria de la capital michoacana, impulsada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, vivió este sábado otra jornada de gran afluencia y llegó a uno de sus momentos más esperados con la presentación de la novela "Todos los fines del mundo", de esta reconocida autora.

Acompañada por los autores Jorge Comensal y Víctor Solorio, la joven escritora encabezó una amena charla sobre la amistad, el amor, la nostalgia, y otras emociones que surgen de su nueva novela publicada por Random House.