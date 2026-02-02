Anaqueles vacíos y nostalgia en último día de Soriana Torreón Nuevo [VIDEO]

Muchos vecinos recuerdan la tienda no solo como un lugar de compras, sino también como punto de reunión, espacio de empleo y parte del entorno barrial.

Durante su operación, la tienda atendió a colonias como Ampliación Torreón Nuevo, Loma Dorada y División del Norte, convirtiéndose en uno de los principales centros de abasto para la zona norte de Morelia.