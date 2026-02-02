Anaqueles vacíos y nostalgia en último día de Soriana Torreón Nuevo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2 de febrero marcó el cierre definitivo de la tienda Soriana Híper ubicada en la avenida Torreón Nuevo, al norte de la capital michoacana, un espacio que durante años formó parte de la rutina y vida cotidiana de miles de familias morelianas.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran pasillos vacíos, anaqueles sin productos y un ambiente silencioso que reflejaba el final de una etapa comercial y social en esta zona de la ciudad.
Muchos vecinos recuerdan la tienda no solo como un lugar de compras, sino también como punto de reunión, espacio de empleo y parte del entorno barrial.
Durante su operación, la tienda atendió a colonias como Ampliación Torreón Nuevo, Loma Dorada y División del Norte, convirtiéndose en uno de los principales centros de abasto para la zona norte de Morelia.
Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los motivos del cierre ni si habrá algún proyecto de sustitución para ese inmueble. Sin embargo, el impacto inmediato se refleja en los testimonios de quienes acudieron a despedirse del espacio que durante años los acompañó en su día a día.
SHA