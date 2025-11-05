Analiza ICATMI Villas del Pedregal ampliar oferta a horario nocturno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) analiza ampliar el horario de atención en el plantel de Villas del Pedregal.

El director del plantel, Jorge Ibarra, refirió que, al interior del fraccionamiento y en sus alrededores, hay un clamor por ampliar la oferta de los cursos, principalmente en repostería y panadería, áreas que podrían abrirse en un futuro cercano en horario nocturno.