Analiza ICATMI Villas del Pedregal ampliar oferta a horario nocturno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) analiza ampliar el horario de atención en el plantel de Villas del Pedregal.
El director del plantel, Jorge Ibarra, refirió que, al interior del fraccionamiento y en sus alrededores, hay un clamor por ampliar la oferta de los cursos, principalmente en repostería y panadería, áreas que podrían abrirse en un futuro cercano en horario nocturno.
En ese tenor, indicó que se saldrá a campo para aplicar un cuestionario que permita conocer las necesidades de los habitantes de Villas del Pedregal y zonas cercanas, a fin de determinar qué cursos implementar y en qué horarios.
“El ICATMI de Villas del Pedregal tiene que abrazar las causas de la sociedad, no al revés, que la sociedad se adapte al instituto, y nosotros comprender que cuando hagamos eso, vamos a poder ofertar mejores cursos para el fraccionamiento y sus alrededores”, dijo.
Del primer análisis hecho, comentó, se considera el curso de repostería y panadería, el cual podría impartirse en un horario de 16:00 a 21:00 horas o de 17:00 a 22:00 horas en un solo día, o bien dividirse en sesiones de 2 y 3 horas para impartirse en dos días por semana.
Recordó que el plantel de Villas del Pedregal fue el último en ponerse en marcha; cuenta con un taller de vehículos híbridos y con el Centro de Capacitación para Conductores de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta), único en el país.
Tuvo una inversión de más de 35 millones de pesos y, para este año, se prevé cerrar con 3 mil 647 personas capacitadas en los cursos, quienes, a través del impulso de la formación profesional, pueden desarrollar sus proyectos y establecer un negocio.
