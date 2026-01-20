Anabel Rubira, nueva coordinadora de la Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de una década, la Policía Morelia vuelve a contar con una mujer comisaria, luego de que Anabel Rubira Vidrio asumiera el cargo de Coordinadora General Operativa de la Policía Morelia.

Dicho nombramiento fue ratificado esta mañana por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien formalizó la designación de Anabel Rubira como coordinadora de la corporación de seguridad municipal.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, subrayó en entrevista colectiva que hasta ahora la comandante Anabel se había desempeñado como directora del Estado Mayor Policial, por lo cual estuvo a cargo de los agrupamientos y del esquema operativo de la ciudad de Morelia.

En este contexto, recordó que Isabel Maldonado —quien se desempeñó en uno de sus últimos cargos como fiscal regional de Morelia— fue comisaria de la Policía Morelia hace 10 años. Y ahora con el nuevo organigrama, Rubira Vidrio cuenta con el rango de comisaria y funge como la primer coordinadora General Operativa de la Policía Morelia.

“Ella (Anabel Rubira) es la segunda mujer que se desempeña como comisaria. Siempre han existido directivas y mujeres mando desde los orígenes de la corporación, como en la Unidad de Atención a Víctimas, las Unidades de Proximidad y en diversos cargos relevantes dentro del organigrama de la Policía Morelia”, concluyó.

BCT