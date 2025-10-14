Ana Cristina Barragán y Karla Souza presentan “Hiedra”, un retrato del vínculo y la obsesión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los rumores que hablaban de Hiedra como un proyecto poético con tintes oscuros hoy se confirman en pantalla grande. La película, dirigida por Ana Cristina Barragán y producida por Karla Souza, propone un relato que se adentra en los territorios del dolor, la obsesión y las heridas que persisten desde la infancia. En una función de prensa y rueda previa al estreno mexicano, el talento detrás de esta cinta dialogó con medios sobre sus motivaciones y transformaciones durante el proceso creativo.

Hiedra sigue a Azucena, una mujer de treinta años que vive anclada en un pasado no resuelto. En su rutina silenciosa, observa a adolescentes en un orfanato, con especial interés en Julio, un joven de diecisiete años. Años atrás, tras un encuentro no consensuado, ella fue madre sin saberlo. Ahora busca comprender ese vínculo imposible, mientras su mundo cotidiano se va resquebrajando entre la memoria, la ternura y lo prohibido.