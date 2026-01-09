¡Anímate! Convocan a cortometrajes de horror para ANIMAL Film Fest 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema "El miedo también se trabaja", ANIMAL Film Fest abrió la convocatoria de cortometrajes para su Selección Oficial 2026, invitando a realizadores, estudiantes y profesionales del audiovisual a participar en su séptima edición, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en Morelia.

En esta ocasión, el festival entra en una nueva etapa que ha llamado “El Séptimo Umbral”, más que un eslogan, una declaración de intención: apostar por historias incómodas, miradas personales y propuestas que entiendan el horror como un lenguaje narrativo profundo, no solo como género.

“Aquí conviven lo sobrenatural con lo íntimo, lo grotesco con lo poético, lo social con lo fantástico. El horror se vive desde muchos frentes, y todos tienen cabida cuando la historia lo justifica”, destacan los organizadores.

ANIMAL Film Fest ha consolidado su identidad como un espacio alternativo para las voces que no encajan del todo en otros circuitos. En su edición 2025, el festival recibió 458 cortometrajes provenientes de diversas partes del mundo, confirmando la vigencia del cine de terror como un terreno fértil para la creatividad.

Para 2026, la convocatoria estará abierta del 9 de enero al 31 de julio a través de las plataformas FilmFreeway, Festhome y MoviBeta, y podrán participar cortometrajes de hasta 30 minutos que pertenezcan a los géneros de horror, suspenso, thriller o sus hibridaciones. Se aceptan obras de ficción, documental, animación y propuestas experimentales.