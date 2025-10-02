Ampliación de la avenida Amalia Solórzano presenta un 35% de avance

“Ya tenemos despalmes, muros de contención, infraestructura sanitaria y estamos en el nivel de terracería, estamos andando bastante bien (…)”, puntualizó.

Recordó que la inversión destinada es de 79 millones de pesos y destacó que se trata de una de las conexiones viales más importantes, ya que se estima beneficiará a más de 200 mil personas.

Sosa Tapia agregó que obra contempla cuatro carriles de concreto hidráulico, además de ciclovías, camellones, rampas, banquetas y zonas arboladas.