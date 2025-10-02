Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano presenta un 35% de avance, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
Tras realizar un recorrido en la obra en compañía de autoridades municipales, el funcionario explicó que se trabaja en la interconexión hacia Quinta Cantera y la avenida Juan Pablo II.
“Ya tenemos despalmes, muros de contención, infraestructura sanitaria y estamos en el nivel de terracería, estamos andando bastante bien (…)”, puntualizó.
Recordó que la inversión destinada es de 79 millones de pesos y destacó que se trata de una de las conexiones viales más importantes, ya que se estima beneficiará a más de 200 mil personas.
Sosa Tapia agregó que obra contempla cuatro carriles de concreto hidráulico, además de ciclovías, camellones, rampas, banquetas y zonas arboladas.
Finalmente, el secretario precisó que la intención es concluir los trabajos para el 31 de diciembre, cumpliendo con el cronograma establecido. A pesar de las lluvias, aseguró que los trabajos no se han detenido y confió en mantener este ritmo de avance.
RYE