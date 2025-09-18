Amores perros vuelve a los cines por su 25 aniversario; también se proyectará en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 25 años de su estreno, la película mexicana Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, regresará a salas de cine en México y varios países de Latinoamérica en una versión restaurada.

El reestreno se llevará a cabo el 9 de octubre de 2025 en México, con proyecciones especiales en la Cineteca Nacional y la Cineteca FICG en formato original de 35 mm, así como en salas comerciales con una nueva mezcla de sonido surround 5.1 y mejoras de color supervisadas por expertos como Rodrigo Prieto y Jon Taylor.

Posteriormente, la cinta llegará a la plataforma MUBI a partir del 24 de octubre, lo que permitirá a nuevas generaciones descubrir la película que marcó un parteaguas en el cine latinoamericano.

La película también se proyectará en países como Argentina (2 de octubre), Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, consolidando el carácter regional del homenaje.