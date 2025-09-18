Amores perros vuelve a los cines por su 25 aniversario; también se proyectará en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 25 años de su estreno, la película mexicana Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, regresará a salas de cine en México y varios países de Latinoamérica en una versión restaurada.
El reestreno se llevará a cabo el 9 de octubre de 2025 en México, con proyecciones especiales en la Cineteca Nacional y la Cineteca FICG en formato original de 35 mm, así como en salas comerciales con una nueva mezcla de sonido surround 5.1 y mejoras de color supervisadas por expertos como Rodrigo Prieto y Jon Taylor.
Posteriormente, la cinta llegará a la plataforma MUBI a partir del 24 de octubre, lo que permitirá a nuevas generaciones descubrir la película que marcó un parteaguas en el cine latinoamericano.
La película también se proyectará en países como Argentina (2 de octubre), Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, consolidando el carácter regional del homenaje.
El reestreno comenzó en grande durante el Festival de Cine de Cannes, en la sección “Clásicos de Cannes”, donde Iñárritu y Gael García estuvieron presentes en la función especial que celebró el legado de esta obra.
Estrenada en el año 2000, Amores perros entrelaza tres historias conectadas por un accidente automovilístico y explora temas como el amor, la traición y la supervivencia en la Ciudad de México. Su impacto internacional fue inmediato: ganó el Premio de la Crítica en Cannes y fue nominada al Óscar como Mejor Película Extranjera, abriendo camino al cine mexicano en la escena mundial.
Además, la película es recordada por su icónico soundtrack, con temas de Control Machete, Café Tacvba, Julieta Venegas, Ely Guerra, Nacha Pop, Bersuit Vergarabat y la música original de Gustavo Santaolalla, que dotaron de identidad sonora a la cinta.
mrh