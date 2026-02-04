Ambulantes de Morelia deberán apegarse a horarios y puntos autorizados: Servicios Públicos

“Tienen un horario establecido para la venta de tamales en el Centro, con puntos específicos y un horario hasta las 10 de la mañana, pero también pretenden vender en un horario extendido y en zonas no permitidas (…)”, resaltó.

En este tenor, el secretario señaló que, si bien el tema ya ha sido abordado con los comerciantes, se les continuará brindando atención y se dará seguimiento puntual al caso.

Otro de los señalamientos hechos por los manifestantes fue la supuesta existencia de cobros excesivos para poder laborar en las zonas donde cuentan con licencia, por lo que solicitaron un “trato parejo”, al asegurar que esta problemática se ha presentado desde meses atrás.

Sobre este punto, Vázquez Vargas recalcó que los cobros que se realizan están establecidos en un tabulador correspondiente a ventas de temporada, por lo que reiteró que, en caso de contar con pruebas de presuntos abusos, estas deben presentarse ante las instancias correspondientes.

Finalmente, el secretario subrayó que actualmente cuentan con 13 tolerancias permitidas y no es posible otorgar más, por lo que reiteró que deben apegarse a los lineamientos establecidos.

RYE-