Ambulantes de la unión 25 de noviembre se manifiestan en Palacio Municipal

Asegura que no se han respetado los acuerdos a los que llegaron desde el mes de julio, “mi idea era manifestarme en el informe del presidente Alfonso Martínez Alcázar, pero me prometieron que en 72 horas legaríamos a un acuerdo con el secretario de Servicios Púbicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez, y no ha habido nada”.

Además de que quieren que los inspectores “no molesten tanto”, a 27 tamaleros, piden que les cumplan el otorgarles una cuadra para 26 carretilleros que vendían en las inmediaciones del mercado “Independencia” y que dejaron su sitio en beneficio de los afectados por el incendio del estacionamiento.

Aseguró que “sacrificaron a mi gente, 26 de ellos no están trabajando, quedamos que nos darían una cuadra y no me han dado nada”.

Luego de decir de que ha recibido “un trato muy amable” por parte de la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, dijo que no ha sido así con los otros funcionarios.

La que esto escribe buscó versión con el director de Mercados sin que hasta el momento haya respuesta por parte del mismo.

gtr