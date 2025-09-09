Ambulantaje no volverá al centro de Morelia; quienes no respeten espacios perderán tolerancias: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En caso de que los comerciantes ambulantes no se ajusten a los espacios que se les han asignado para laborar, se podrían revocar las tolerancias con las que cuentan, advirtió el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el alcalde indicó que entorno al operativo del pasado domingo, en el que se retiró a un grupo de comerciantes ambulantes instalados en la cerrada de San Agustín -donde no está permitido ejercer esta actividad-, se continuará aplicando el reglamento municipal.

Aunado a esto, subrayó que hay algunos comerciantes que ya tienen antecedentes de otros operativos en los que se han mostrado agresivos, pese a que se les ha informado reiteradamente que en esa zona no se cuenta con tolerancias para vender.