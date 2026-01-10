Ambiente fresco y posibles lluvias ligeras para este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 10 de enero, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10°C. De acuerdo con el pronóstico del clima, se prevé que durante el transcurso del día haya lluvias ligeras intermitentes, especialmente por la mañana y la tarde, con una probabilidad del 50%.

A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 24°C alrededor de las 15:00 horas, aunque la sensación térmica podría ser un poco menor debido a la nubosidad y a los vientos del Sureste.

Estas ráfagas podrían oscilar entre los 13 y 37 km/h, por lo que se recomienda precaución para quienes realicen actividades al aire libre o circulen en vehículos ligeros como bicicletas o motocicletas.

Por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con intervalos de nubes y claros. La temperatura nocturna disminuirá progresivamente hasta llegar a los 12°C, manteniéndose un ambiente fresco en gran parte de la ciudad.

BCT