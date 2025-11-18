Ambiente fresco en Morelia: niebla por la mañana, nubes y claros por la noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia inició el día con neblina y temperaturas frescas, situándose alrededor de los 18°C durante la mañana. Se recomienda precaución en el tránsito debido a la visibilidad reducida en las primeras horas.

Para la tarde, se espera una mejora considerable, pasando a un cielo parcialmente nuboso. La temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo agradable de 24°C, ideal para disfrutar de actividades vespertinas.

Los vientos se mantendrán constantes a lo largo de toda la jornada, soplando desde el Sureste con una velocidad media de 15 km/h.

Al caer la noche, el cielo estará con nubes y claros, y las temperaturas descenderán hasta rondar los 17°C, marcando un final de día fresco en la capital michoacana.

BCT