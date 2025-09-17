¿Amas la fotografía? Este sábado es la caminata visual por el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia invita a la ciudadanía a participar en la segunda sesión del taller fotográfico gratuito “Lugares de Memoria”, que se llevará a cabo este sábado 21 de septiembre a las 9:00 horas.

La actividad consiste en una caminata guiada por los cuatro sectores del Centro Histórico de Morelia, con el objetivo de redescubrir el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad a través de la fotografía.

El punto de reunión será el Jardín Manuel Altamirano, a un costado del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. El taller será impartido por la fotógrafa Alexia Chacón y está dirigido a todo público, sin necesidad de experiencia previa.

La participación es gratuita, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el registro previo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/u5RRBVaF2nKiLiWc6