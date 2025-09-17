¿Amas la fotografía? Este sábado es la caminata visual por el Centro de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia invita a la ciudadanía a participar en la segunda sesión del taller fotográfico gratuito “Lugares de Memoria”, que se llevará a cabo este sábado 21 de septiembre a las 9:00 horas.
La actividad consiste en una caminata guiada por los cuatro sectores del Centro Histórico de Morelia, con el objetivo de redescubrir el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad a través de la fotografía.
El punto de reunión será el Jardín Manuel Altamirano, a un costado del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. El taller será impartido por la fotógrafa Alexia Chacón y está dirigido a todo público, sin necesidad de experiencia previa.
La participación es gratuita, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el registro previo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/u5RRBVaF2nKiLiWc6
Este taller forma parte de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
SHA