¿Amas a los animales? Aprende sobre trato ético en esta jornada gratuita en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Capacitación: Trato Ético y Manejo Adecuado de Animales No Humanos de la Fauna Regulada, que se llevará a cabo el próximo 20 de febrero de 2026, en las instalaciones del Auditorio DIF Municipal (CAM).
El evento es gratuito y se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con un programa de ponencias y conferencias a cargo de especialistas en medicina veterinaria y manejo clínico.
Entre los temas que se abordarán destacan:
Integración de un expediente clínico, por el Dr. Ignacio I. Barajas
Examen físico orientado a problemas en ejemplares caninos y felinos, a cargo de la Dra. Ana María Ríos y la Dra. Norma Avilés Torres
Manejo ético de pacientes en la práctica diaria, por la Dra. José Gerardo Ortiz
La jornada está dirigida a profesionales, estudiantes y público interesado en mejorar el cuidado y la atención de animales bajo contextos institucionales y de campo.
El cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el registro lo antes posible en el siguiente enlace:
👉 Formulario de inscripción
