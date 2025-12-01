¿Amante de la cerveza? Morelia se llena de espuma navideña con el Cerve Bazar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de la Navidad se combinará con la cultura cervecera en el Cerve Bazar Navideño 2025, un evento que promete ser uno de los más esperados de la temporada. La cita será los días 19, 20 y 21 de diciembre en la emblemática Plaza de la Paz, en el Centro Histórico de Morelia.
Durante este encuentro navideño, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única que incluye exposición, degustación y maridaje de cervezas artesanales, además de la venta de canastas, paquetes y ofertas especiales ideales para regalos de temporada.
El Cerve Bazar contará también con la participación de productores mezcaleros invitados, una zona gastronómica con opciones para todos los gustos, un área lúdica para el entretenimiento familiar, música ambiental en vivo y la presencia de marcas locales destacadas.
El evento forma parte de la agenda de "Morelia Brilla", iniciativa impulsada por el gobierno municipal y diversos colectivos como Mercado Cervecero, Cerveceros Michoacanos, The Beer Company Morelia y con respaldo de la marca Michoacán, el alma de México.
SHA