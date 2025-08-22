Amanece nublado en Morelia; habría lluvia en el transcurso del viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, la capital michoacana amaneció con cielo nuboso, mientras el termómetro marcaba cerca de los 18 grados Celsius.

Según información del pronóstico diario, a lo largo del día se esperan variaciones climáticas importantes, pues por la tarde se pronostican chubascos acompañados de tormentas, con cielo mayormente cubierto y temperaturas cercanas a los 20°C.

Durante la noche, persistiría la lluvia débil bajo un cielo completamente nublado, mientras la temperatura descenderá a los 16°C.

Los vientos soplarán desde el sureste con una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, lo cual podría generar sensación térmica ligeramente inferior, especialmente en zonas abiertas o elevadas.

Se recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre por la tarde o noche, y mantenerse al tanto de actualizaciones del clima para evitar contratiempos.

