Amanece Morelia a 6°C; así será el clima el resto del día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 23 de enero, el día inició con temperaturas frescas en la capital michoacana. A las 7:00 am, el termómetro marcaba 6°C, con una sensación térmica de 8°C.

De acuerdo al pronóstico, el cielo se mantendrá despejado en la mañana, pero conforme avance el día los cielos se cubrirán parcialmente con nubes.

A lo largo de la jornada, las temperaturas se prevén en aumento, alcanzando los 24°C alrededor de las 2:00 pm, con una sensación térmica de 25°C.

Este aumento de calor se verá acompañado por un índice UV que subirá de bajo a alto durante el día, alcanzando su punto máximo de 7 a las 2:00 pm, lo que genera un riesgo moderado de exposición al sol.

Por la tarde, los cielos parcialmente nublados se mantendrán con vientos suaves a moderados provenientes del sur, alcanzando velocidades de entre 11 y 30 km/h. Ya entrada la noche, las temperaturas descenderán a los 16°C, con una sensación térmica de 16°C, y el cielo se mantendrá nublado.

Para la noche, se espera que las temperaturas sigan cayendo, llegando a los 14°C a las 11:00 pm, con una sensación térmica similar.

Recomendaciones: Si tienes planes al aire libre, no olvides usar protección solar en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 2:00 pm, cuando el índice UV alcanza su nivel más alto.

RYE-