Amanece lloviendo en Morelia y clima seguirá así

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles Morelia amaneció bajo la lluvia, con cielo cubierto y una temperatura cercana a los 17°C, panorama que se mantendrá a lo largo del día.

A través de Meteored, se reportó que el clima en la capital michoacana se caracterizará por condiciones lluviosas durante gran parte de la jornada, con probabilidad de chubascos tormentosos por la tarde.

🌧️ Mañana: Persisten lluvias ligeras con cielo nublado.

🌩️ Tarde: Se esperan chubascos y actividad eléctrica, con una temperatura máxima de 22°C.

🌫️ Noche: El cielo permanecerá cubierto, con clima húmedo y una mínima de 17°C.

💨 Vientos suaves: Soplarán desde el sur con una velocidad media de 4 km/h.

Autoridades municipales exhortan a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas bajas, vialidades con encharcamientos frecuentes y al conducir por la reducción de visibilidad en caso de niebla.

RYE