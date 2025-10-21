Amanece a 9°C en Morelia; por la tarde, máxima de hasta 28°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, el clima en Morelia presentó un arranque fresco con bancos de neblina y temperaturas mínimas de 9°C por la mañana, reportó Meteored.mx.

Durante el resto del día se espera un ascenso térmico que alcanzará los 28°C por la tarde, con cielo mayormente despejado. La sensación térmica rondará los 26°C entre las 14:00 y 17:00 horas, con vientos del norte y noroeste de entre 12 y 36 km/h.

Aunque el ambiente será cálido, destaca el nivel de radiación ultravioleta (UV), que se ubicará en nivel 9, clasificado como “Muy Alto”, entre las 11:00 y 14:00 horas. Se recomienda el uso de protector solar, ropa clara de manga larga, lentes oscuros y evitar la exposición directa al sol.

Por la noche, se prevé cielo despejado con temperaturas que descenderán a los 17°C y vientos ligeros, lo que permitirá un ambiente fresco para el cierre del día.

rmr