Amanece a 7°C en Morelia; de 26°C, la máxima por la tarde este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se espera un clima cálido y mayormente despejado en Morelia, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C por la mañana y los 26°C por la tarde, según el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día se presentará niebla ligera, con sensación térmica de hasta 11°C. Hacia el mediodía, el cielo se tornará mayormente despejado, lo que favorecerá un aumento considerable de la temperatura.

Entre las 14:00 y 17:00 horas se prevé el punto más cálido del día, con cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 26°C y sensación térmica de hasta 25°C. Sin embargo, también se registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV), alcanzando valores de FPS entre 25 y 50.

Se recomienda a la población utilizar bloqueador solar, ropa ligera y mantenerse hidratada, especialmente si realizan actividades al aire libre durante la tarde.

El viento será variable, con rachas de entre 11 y 34 km/h provenientes del norte y noroeste.

Para la noche, el clima refrescará hasta los 15°C con cielo despejado, ideal para quienes planean actividades vespertinas.

rmr