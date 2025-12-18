Amanece a 6°C en Morelia; será un jueves con cielo despejado, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, Morelia amaneció con una temperatura de 6°C y cielo parcialmente nublado. Según el pronóstico de Meteored.mx, la temperatura irá en aumento a lo largo del día, alcanzando una máxima de 23°C.

Por la mañana, se espera un ambiente fresco con 8°C a las 08:00 y cielos parcialmente nublados. A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán gradualmente.

A mediodía, alrededor de las 14:00, la temperatura subirá a 22°C con cielos nublados y claros, mientras que la sensación térmica será de 25°C.

Para la tarde, alrededor de las 17:00, la temperatura llegará a 21°C con cielo despejado.

Por la noche, la temperatura descenderá a 16°C a las 20:00, y a 12°C a las 23:00.

Se pronostica vientos con una velocidad variable de entre 2 y 23 km/h a lo largo del día, provenientes de distintas direcciones como el sur, noroeste, norte y sureste.

El clima se mantendrá estable hasta el fin de semana con temperaturas similares, y se espera cielo mayormente soleado para mañana viernes.

rmr