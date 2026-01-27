Amanece a 5°C en Morelia; por la tarde, hasta 26°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, Morelia amaneció con una temperatura mínima de 5°C y cielo mayormente despejado, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante el transcurso del día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando una máxima de 26°C alrededor de las 14:00 horas, con cielo parcialmente nublado. El viento predominará del sur y sureste, con rachas de hasta 34 km/h en la tarde.

Por la mañana, la sensación térmica fue ligeramente superior a la temperatura real, oscilando entre los 8 y 9 grados, mientras que en la tarde se prevé una sensación térmica de hasta 25°C.

Según el pronóstico horario de Meteored.mx, la radiación solar alcanzará niveles altos entre las 11:00 y las 17:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Para la noche, se estima que el termómetro descienda a los 16°C con cielo despejado y vientos moderados.

rmr