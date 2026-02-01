"AMA Michoacán es un levantamiento", Alfonso Martínez encabeza evento masivo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como un "levantamiento ciudadano" calificó Alfonso Martínez Alcázar al evento "AMA Michoacán", realizado en el Pabellón Don Vasco, en la ciudad de Morelia, encuentro al cual acudieron personas de diferentes municipios como Jacona, Cherán. Nuevo Urecho, San Lucas, Maravatío, Zitácuaro, pero sobre todo de colonias morelianas.

El alcalde capitalino mencionó entre las necesidades más sentidas de la entidad la inseguridad, las carreteras y la economía, cuestiones que afirmó, con el "levantamiento de la ciudadanía" se mejorarán estás condiciones.

Ante un pabellón lleno, Alcanzar afirmó que "a muchos grupos" (sin mencionar cuáles o de qué tipo) les conviene que la población esté en silencio, y no hable de problemáticas que les atraviesa. Por ello invitó a "levantarse" con AMA.

"Este es un llamado para que nos levantemos, para un levantamiento, para que no estaremos de rodillas, que no nos callen o que quieran que guardemos silencio. Un estado tan rico como Michoacán merece levantarse; a muchos grupos les conviene tenernos derrotados y sumisos. Les invito a este AMA Michoacán que es un levantamiento.

Tenemos que levantarnos a la acción, luchando, levantar la mano, levantar nuestras ideas, y seguir sacando adelante a nuestro estado"

En este mismo llamamiento, invitó a replicar el mensaje en todos los municipios con la intención de que la gente se contagie y decida levantarse contra los problemas que asolan a las y los michoacanos.

"Este levantamiento tiene que ir por todo nuestro estado contagiando a la gente, activándolos, poniéndolos a trabajar, preparando iniciativas que presentemos ante el Congreso de todo aquello que sabemos tiene que mejorar; organizarnos como ciudadanos para sacar adelante a nuestro estado"

BCT