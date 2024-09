Alzar la voz, escribir y publicar, revolución femenina fundamental: Ethel Krauze

A pregunta expresa de la marginación de las letras femeninas, dijo que “evidentemente no ha sido voluntario”; ejemplificó que en Afganistán “las tienen encerradas en telas y además ahora mudas, porque está prohibido que hablen en público y si no obedecen simplemente las matan”.

En países como Irán y otros, el sometimiento es una imposición de vida o muerte, “casan a niñas de 9 años con viejos, es una cuestión de grupos de hombres de poder que invisibilizan a las mujeres porque somos las que tenemos un gran poder, las que continuamos la especie, las que procreamos, sin nosotros no existiría la vida”.

Mientras que lo que ocurre en países como México, “supuestamente democráticos, constitucionalmente somos iguales, hombres y mujeres, pero los hombres castigan a las mujeres, las violan, las matan, los feminicidios han crecido de una forma exponencial, además con una virulencia terrible, de tal manera que es la forma de castigarnos, o sea te matan de una manera o de otra”.

Por lo que consideró que “lejos de someternos y volvernos a encerrar en nuestras casas, tenemos que alzar la voz y escribir, publicar, que seamos leídas, ahora ya hay muchos medios, blogs, redes sociales, hay colectivos de mujeres que se reúnen en grupos, en talleres, esa es una revolución femenina fundamental”.

A ella le cuesta definir cuál es su obra “emblema”, le pasa como con los vástagos, “sólo tengo una hija de carne y hueso, he oído de quienes no pueden decir cuál es su hijo preferido, a lo mejor sí lo tienen, pero prefieres a uno por una cosa y otro por otra, creo que cada uno de mis libros tiene una parte de mí y he puesto parte de mi sangre, corazón y alma en cada uno”.

Sin embargo, el libro “Cómo acercarse a la poesía”, es un clásico contemporáneo, ha estado en bibliotecas de aulas, en la Secretaría de Educación Pública, en las escuelas, no es un manual, ni instructivo, es mi propia biografía de cómo me acerqué de manera gozosa, de manera natural, me ha dado muchas satisfacciones”.

Este viernes presenta “Samovar”, que es una palabra rusa que significa “tetera”, el té es la bebida fundamental en los países con un frío terrible, es el lugar en el que se hierve, el centro del hogar, “esta obra habla de esta historia de las mujeres que nos anteceden, mi abuela, mujer ucraniana, la Rusia Zarista e Imperial, transita por la Revolución Bolchevique, por la primera guerra mundial por el nazismo, tiene que huir con sus dos hijos entre ellos, su padre, lo único que puede sacar es el Samovar y es el que se trae, después de peripecias, en donde naufragan y los rescatan, por eso, el Samovar es mi herencia en el sentido simbólico de la palabra”.

Y es que ella proviene de “de este tipo de mujeres que tienen una fortaleza, que han sobrevivido, que a lo mejor no han podido estudiar porque estaba vedado el estudio, su ideal era ser matemática, y sin embargo logró tantas cosas en la vida. Es importante escribir esas historias de las mujeres que nos antecedieron, porque ellas también forman parte de la Historia oficial”.

Mientras que “Oscura punta” de poesía, fue escrito al rescatar “una serie de sensaciones que no tienen manera de expresarse, cuando tu cuerpo es habitado sin tu consentimiento”. La poesía por tanto, dijo, es “un espacio luminoso en donde las heridas se convierten en un resplandor, es un libro, “muy todo para mí”, concluyó.

