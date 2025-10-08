Alza de homicidios en Morelia, por disputa de territorio del crimen organizado: FGE

En conferencia de prensa, refirió dos situaciones que se han registrado en las últimas fechas. La primera, dijo, la detención de un menor de edad en la zona norte de Morelia, donde se tenía un registro considerable de homicidios y que a la fecha han bajado.

Indicó que fue la primera vez que se judicializó a un menor de edad por portación de armas y/o homicidio, toda vez que se tenía el registro de que era generador de violencia por varios delitos cometidos en la zona norte de Morelia; hoy, indicó, son 8 menores de edad vinculados por portación de armas y/o posible participación en un homicidio.

Y el segundo, subrayó, lo suscitado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, derivado de la detención en septiembre pasado de Mario Arturo "El Calabazo", cabecilla de una célula delincuencial, y que hoy está en disputa del territorio ante la falta del líder.

"A partir de la desarticulación, los grupos criminales empiezan a tener el control y la disputa entre ellos. Se han incrementado los homicidios en el poniente de la ciudad y, al cierre del mes pasado y este, eran 7, si no mal recuerdo", refirió.

Ante este panorama, Torres Piña puntualizó que la situación de violencia en Morelia obedece a los ajustes que están haciendo las células delincuenciales, por lo que aseguró que las corporaciones de seguridad continuarán haciendo los recorridos correspondientes para dar con los delincuentes, pero, además, puntualizó, realizar las investigaciones para que haya resultados en la detención.

