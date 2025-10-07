Altares, tapetes, desfile y cráneos gigantes: así vivirá Morelia el Día de Muertos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de la cantera rosa se alista para las actividades en el marco del Día de Muertos, con la elaboración de coloridos tapetes, altares, el desfile de catrinas y catrines, así como la proyección de documentales y diversas expresiones culturales.

Al respecto, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que en total la jornada contempla más de 50 actividades organizadas por distintas áreas del Ayuntamiento, además de instituciones educativas y sectores que se suman a esta tradicional temporada.

El edil también subrayó que se espera una alta afluencia de turistas y visitantes, por lo que estiman superar las cifras del año pasado, tanto en afluencia como en derrama económica.