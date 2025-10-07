Altares, tapetes, desfile y cráneos gigantes: así vivirá Morelia el Día de Muertos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de la cantera rosa se alista para las actividades en el marco del Día de Muertos, con la elaboración de coloridos tapetes, altares, el desfile de catrinas y catrines, así como la proyección de documentales y diversas expresiones culturales.
Al respecto, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que en total la jornada contempla más de 50 actividades organizadas por distintas áreas del Ayuntamiento, además de instituciones educativas y sectores que se suman a esta tradicional temporada.
El edil también subrayó que se espera una alta afluencia de turistas y visitantes, por lo que estiman superar las cifras del año pasado, tanto en afluencia como en derrama económica.
Añadió que cada actividad se desarrollará en plazas públicas del Centro Histórico, con el objetivo de colocar las exposiciones en puntos estratégicos que permitan a las personas recorrer los espacios a manera de una ruta cultural.
Entre los lugares contemplados se encuentran el Jardín Morelos, la Calzada Fray Antonio de San Miguel, el Jardín de Villalongín, la Plaza Valladolid, Plaza de Armas, Plaza Melchor Ocampo, la Cerrada de San Agustín, el Jardín de las Rosas y la zona del mercado de dulces.
Por su parte, Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal, informó que la cartelera completa de actividades podrá consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Turismo Municipal y en el siguiente enlace: https://experienciamorelia.mx.
La funcionaria precisó que a partir del 20 de octubre comenzarán alrededor de 16 montajes en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Histórico, el Bosque Cuauhtémoc y el Boulevard García de León, en donde además habrá los ya tradicionales cráneos monumentales.
En este sentido, destacó que entre las actividades más esperadas se encuentran el tradicional Desfile de Catrinas y Catrines, programado para el 1 de noviembre, así como la instalación de altares y tapetes.
Además, resaltó que, por primera vez, el Palacio Municipal será sede de diversas actividades en las que participarán más de 15 empresas morelianas, con talleres, experiencias gastronómicas, serigrafía y actividades tanto para niños como para adultos. Finalmente, informó que el evento de Miss Catrina se realizará en el Centro Cultural Clavijero el 25 de octubre a las 19:00 horas.
