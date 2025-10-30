Altar del Poder Judicial de Michoacán revive la tradición del lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patio central del Antiguo Palacio de Justicia alberga un altar tradicional que, en el marco del Día de Muertos, recrea el icónico Lago de Pátzcuaro. Esta exhibición, instalada en el recinto de cantera rosa, estará abierta al público de manera gratuita desde este jueves y hasta el domingo 2 de noviembre.
Durante la inauguración oficial, la directora del Archivo del Poder Judicial, Martha Luz Corona Bustos, acompañada del magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria, destacó que este altar se ha realizado de manera ininterrumpida desde hace más de 20 años, convirtiéndose en uno de los espacios con mayor afluencia durante la temporada de Día de Muertos.
“Es importante resaltar que en este altar del Poder Judicial del Estado de Michoacán se han llegado a recibir alrededor de 25 mil visitantes entre público estatal, nacional y extranjero [...]”, subrayó.
En esta edición, el altar representa el Lago de Pátzcuaro, acompañado por:
El característico aroma a copal.
Dos canoas con pescadores.
Un arco central decorado con flores de cempasúchil.
Además, se instalaron tres exhibiciones complementarias:
Una cocina tradicional purépecha.
Un catrín que representa a un archivista.
Un tradicional torito de petate.
Para finalizar, la directora felicitó al personal que hizo posible esta exhibición y que, año con año, muestra su talento en esta representación característica de una de las tradiciones más emblemáticas del Día de Muertos en la capital michoacana.
Asimismo, Corona Bustos agradeció a las nuevas autoridades del Poder Judicial por dar cumplimiento a la implementación de la Ley General de Archivos, aprobada en 2018, con la que se creó la Dirección de Archivos que ella preside e incluye el Archivo del Poder Judicial, el Archivo Histórico y el Museo Histórico.
mrh