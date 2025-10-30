Altar del Poder Judicial de Michoacán revive la tradición del lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patio central del Antiguo Palacio de Justicia alberga un altar tradicional que, en el marco del Día de Muertos, recrea el icónico Lago de Pátzcuaro. Esta exhibición, instalada en el recinto de cantera rosa, estará abierta al público de manera gratuita desde este jueves y hasta el domingo 2 de noviembre.

Durante la inauguración oficial, la directora del Archivo del Poder Judicial, Martha Luz Corona Bustos, acompañada del magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria, destacó que este altar se ha realizado de manera ininterrumpida desde hace más de 20 años, convirtiéndose en uno de los espacios con mayor afluencia durante la temporada de Día de Muertos.