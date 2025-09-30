Alrededor de 500 mil pesos de pérdidas por cancelación de corrida de toros en Morelia

Emiliano Villafuerte Picazo "El Moso", principal matador del espectáculo de este martes, afirmó que las autoridades municipales actuaron bajo presiones y no bajo la ley, pues manifiesta que el amparo promovido aún no ha sido resuelto totalmente y el proceso en curso aún les permite realizar la corrida.

"A pesar de haber sido sobreseído el amparo, nosotros presentamos nuestro recurso de revisión, lo que nos da un plazo de 10 días hábiles, donde la suspensión definitiva sigue vigente. En tanto que esto se resolvía teníamos todas las de la ley para seguir con el festejo charro-taurino. Quiero decirles que seguimos con la batalla, que vamos a seguir luchando porque el amparo se logre, aunque ya no sé de qué nos pueda servir tener un amparo, si a estas alturas con estas autoridades no prevalece el Estado de Derecho".